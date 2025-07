Jair Bolsonaro interrompe entrevista para não descumprir medidas cautelares

No fim do dia, Jair Bolsonaro interrompeu uma entrevista à imprensa para não descumprir as medidas cautelares por causa do horário. O ex-presidente está em casa em um condomínio em uma área nobre de Brasília. Ele não pode sair durante o fim de semana, conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. Para o Planalto, "esse é um assunto para a Justiça". O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro não podem e não devem atrapalhar as negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas sobre produtos brasileiros.



