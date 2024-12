Jogador de futebol e amigo são resgatados após sequestro no Equador

O jogador de futebol do Equador, Pedro Pablo Perlassa, foi resgatado pela polícia após ter sido sequestrado no último domingo (1º). Ele e um amigo ficaram três dias desaparecidos e foram encontrados descalços e com indícios de maus-tratos. Pablo atua no Delfín, time da primeira divisão do campeonato equatoriano, e foi sequestrado em uma cidade no norte do país. Segundo as autoridades, os suspeitos não pediram dinheiro para o resgate e o caso está sendo investigado.