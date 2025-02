Jovem sofre queimaduras após celular explodir no bolso de sua calça em Anápolis (GO)

Uma jovem de 18 anos ficou ferida depois que seu celular explodiu no bolso de trás da calça, enquanto ela fazia compras em Anápolis (GO). No momento do acidente, ela estava ao lado do marido. A roupa dela pegou fogo rápido e, desesperada, a mulher correu para fora da loja. Ela foi socorrida e levada ao hospital com queimaduras de 1º e 2º grau.