Jovens perdidos após fazer trilha em Curitiba (PR) são encontrados

Bombeiros do paraná encontraram os dois jovens que estavam perdidos em uma região de serra, perto de Curitiba. Eles estão desidratados, mas ainda não há informações se estão machucados. A dupla foi achada a cerca de três horas de caminhada da base que foi montada para as buscas. Oito montanhistas ajudam no transporte das duas vítimas até uma área onde possam receber atendimento médico. Os dois jovens, de 25 e 26 anos, saíram na manhã de sábado (2), com destino ao Morro da Caratuva, mas não voltaram. Assim que chegarem à base dos bombeiros devem ser encaminhados a hospitais de Curitiba.