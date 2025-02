Julgamento do motorista que matou ciclista atropelada já dura quase 12 horas em SP

Já dura quase 12 horas o julgamento do motorista que atropelou e matou uma ciclista em São Paulo em 2020. A previsão é de que a sentença seja divulgada em alguns minutos no fórum da Barra Funda, zona oeste da capital paulista. O réu, o empresário José Maria da Costa Junior, atropelou e matou a ciclista Marina Harkot. Segundo a polícia, ele estava embriagado, em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro.