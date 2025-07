Julgamento que pode condenar Mark Zuckerberg começa nesta quarta (16) nos Estados Unidos

Começou, nos Estados Unidos, o julgamento que pode condenar Mark Zuckerberg e outros executivos do Facebook ao pagamento de uma indenização de US$ 8 bilhões, o equivalente a mais de R$ 44 bilhões. Eles são réus em um processo que investiga a suposta violação de privacidade dos usuários da rede social. O processo foi movido por investidores da meta, empresa dona do Facebook. Eles alegam que a rede social coletou dados de usuários de forma ilegal e desrespeitou um acordo feito com a comissão federal de comércio dos Estados Unidos, em 2012.



