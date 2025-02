Justiça determina que atleta atropelado por carro de luxo em 2022 receba indenização milionária

A Justiça do Distrito Federal determinou que a família do motorista que atropelou o ultramaratonista Gueltz Costa Pinto pague R$ 1,2 milhões de indenização. O atleta foi atingido por um carro de luxo em julho de 2022, enquanto participava de uma ultramaratona de revezamento. O acidente ocorreu a menos de 4 km da residência oficial da Presidência da República. O motorista dirigia a 180 km/h em uma via com limite de 60 km/h, e morreu no local junto com sua namorada. O ciclista sofreu fraturas pelo corpo e perdeu uma das pernas.