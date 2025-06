Justiça do Reino Unido rejeita pedido de mineradora responsável pela tragédia em Mariana (MG)

A Justiça do Reino Unido rejeitou, hoje (26), o pedido da mineradora BHP para cancelar uma ação movida por municípios brasileiros. A companhia britânica era a responsável pela barragem que cedeu em Mariana, em 2015. A mineradora é suspeita de mover uma ação judicial no Brasil para impedir que as cidades atingidas pelo rompimento da barragem processassem a companhia na Justiça britânica. A empresa nega qualquer irregularidade. 19 pessoas morreram na tragédia.



