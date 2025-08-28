Justiça italiana cita risco de fuga e mantém presa a deputada brasileira Carla Zambelli

A Justiça italiana decidiu manter presa a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL). A política brasileira está detida no país europeu há um mês. A corte avaliou que existe grau máximo de perigo de fuga no caso de soltura de Zambelli. Os juízes analisaram laudos médicos apresentados pela defesa e entenderam que os documentos confirmam que a parlamentar tem condições de permanecer detida.





A Justiça italiana avalia um pedido de extradição de Zambelli, condenada no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Ela foi condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes de ser presa, a deputada saiu do Brasil e foi encontrada em julho na Itália, onde acabou presa.



