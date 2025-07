Laje de prédio desaba e derrama centenas de litros de água sobre carro em Santa Catarina

A laje de um prédio desabou e derramou centenas de litros de água sobre uma rua na madrugada desta segunda-feira (7), em Santa Catarina. As imagens mostram o momento da queda da água sobre um carro estacionado na via. A estrutura que desmoronou sustentava a caixa d'água do prédio residencial. Os bombeiros foram acionados e a área foi isolada. Ninguém ficou ferido. Um laudo deverá indicar as causas do desabamento.



