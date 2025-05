Líder de facção criminosa é morto durante operação policial no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

Thiago da Silva Folly, conhecido como ‘Th da Maré, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, morreu, nesta terça (13), numa operação da Polícia Militar no Complexo da Maré. Na ficha criminal dele tem 17 mandados de prisão e 227 anotações criminais por crimes como tráfico de drogas e homicídios. O criminoso é apontado como um dos chefes da segunda maior facção criminosa do estado.



