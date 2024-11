Líderes mundiais parabenizam Donald Trump pela vitória nos EUA

Autoridades ao redor do mundo cumprimentaram Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizaram Trump. O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, também reconheceu a vitória. No entanto, ele é considerado um dos derrotados devido à promessa de Trump em retirar apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro também já se manifestou.