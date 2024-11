Foi lançado em São Paulo um livro que narra a origem do conflito entre Israel e o Hamas. Em "Entre a Luz e as Trevas”, o médico e presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lottenberg, defende o papel de Israel no combate ao terrorismo. Lottenberg destacou que o maior desafio ao escrever o livro foi ver de perto o sentimento da população israelense.