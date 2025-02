Lula defende a venda de combustível pela Petrobras diretamente ao consumidor final

Nesta segunda (17), o presidente Lula deu uma declaração defendendo a venda de combustível pela Petrobras diretamente ao consumidor final, sem a necessidade de intermediários, ou seja, distribuidoras e postos de combustíveis. A declaração foi feita em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, durante o anúncio de investimentos na indústria naval. Ao discursar, Lula falou sobre o aumento no preço dos combustíveis e destacou a diferença entre os valores cobrados pela Petrobras e os que chegam ao consumidor final.



