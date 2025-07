Lula diz que pode acionar a Organização Mundial do Comércio por tarifa imposta por Trump

O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Christina Lemos, da RECORD. Durante a conversa, ele afirmou que pode acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Lula declarou: "Primeiro nós vamos tentar negociar, mas, se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática." Você pode conferir a entrevista completa no Jornal da Record desta quinta-feira (10).



