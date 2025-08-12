Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Lula e Alckmin discutem plano de contingência

Medidas incluem créditos e adiamento de impostos; anúncio esperado até fim da semana

Boletim JR 24H|Do R7

O plano de contingência do governo federal para enfrentar as tarifas dos Estados Unidos ainda não foi definido. A expectativa é que seja apresentado até o final da semana. O presidente Lula se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para discutir ações como linhas de crédito com juros mais baixos e adiamento na cobrança de impostos federais.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • BRICS
  • Estados Unidos
  • Geraldo Alckmin
  • Governo Federal
  • Impostos
  • Juros
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.