Lula e Alckmin discutem plano de contingência

O plano de contingência do governo federal para enfrentar as tarifas dos Estados Unidos ainda não foi definido. A expectativa é que seja apresentado até o final da semana. O presidente Lula se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros para discutir ações como linhas de crédito com juros mais baixos e adiamento na cobrança de impostos federais.



