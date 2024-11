Lula e Xi Jinping assinam 37 acordos internacionais após reunião em Brasília

O presidente Lula se reuniu hoje (20) com o presidente chinês Xi Jinping no Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do presidente. Os dois governos assinaram 37 acordos internacionais em benefício de áreas como infraestrutura, transição energética, inteligência artificial e saúde. Os acordos devem vigorar pelos próximos 50 anos. Lula disse estar confiante que essas parcerias vão pavimentar uma nova etapa no relacionamento entre os dois países. O presidente chinês afirmou que o mundo enfrenta guerras e conflitos, mas que Brasil e China vão trilhar o caminho da segurança universal.