Lula participa de evento em defesa da democracia no Chile

O presidente Lula está no Chile com os presidentes do Chile, Uruguai, Colômbia e Espanha para um evento em defesa da democracia. Os cinco líderes divulgaram um artigo convocando a sociedade para o combate à desinformação. As tarifas impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros também serão discutidas na reunião. Lula retornará ao Brasil no fim desta segunda-feira (21).



