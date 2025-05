Lula participa de homenagem ao fim da Segunda Guerra antes de encontrar Putin na Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma cerimônia em Moscou para comemorar os 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O evento incluiu um desfile militar de duas horas com a presença do presidente russo Vladimir Putin e mais de 20 chefes de Estado. Após o desfile, Lula visitou o túmulo do soldado desconhecido como homenagem aos combatentes mortos. Ele se reunirá com Putin no Kremlin ainda nesta sexta-feira (9).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!