Lula recebe governadores para discutir segurança pública nos estados

O presidente Luiz Inácio Lula da silva realizará nesta quinta-feira (31) uma reunião com governadores para discutir uma proposta que aumenta a participação federal na segurança dos estados. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública amplia a competência da Polícia Federal em ações contra milícias, crimes ambientais e tráfico de drogas. Também está previsto que a Polícia Rodoviária Federal passe a fiscalizar hidrovias e ferrovias. O envio da PEC ao Congresso está programado até o fim do ano. A reunião ocorrerá às 15h no Palácio do Planalto.