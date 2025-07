Lula veta aumento do número de deputados federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o aumento do número de deputados federais, medida aprovada pelo Congresso. O veto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (17). O governo argumenta que a proposta geraria despesas sem previsão orçamentária. A proposta previa aumentar os deputados de 513 para 531 devido ao crescimento populacional conforme o censo de 2022. O Supremo sugeriu redistribuir as vagas existentes entre os estados. Agora cabe ao Congresso decidir se mantém ou derruba o veto presidencial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!