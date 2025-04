Mais de 500 pessoas estão desalojadas, no estado do Rio, por conta das fortes chuvas

Mais de 500 pessoas estão desalojadas no estado do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas. Somente em Angra dos Reis (RJ), o número chega a 174. A cidade decretou situação de emergência. Em Petrópolis (RJ), na região serrana, o volume de chuva registrado ultrapassou 300 milímetros em 72 horas.



