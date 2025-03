Março começa com calor recorde em São Paulo; temperaturas superam os 34°C

Os paulistanos viveram o fevereiro mais quente dos últimos 82 anos. Seguindo a mesma tendência, março já começou com calor recorde, com temperaturas superiores aos 34°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa é uma temperatura muito acima da média histórica do mês, que é de 28°C. A previsão é de que o calorão continue até o próximo fim de semana.



