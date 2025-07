Mesmo com sol nesta semana, frio predomina em São Paulo

Mesmo com o sol aparecendo com mais frequência, o frio ainda vai predominar nesta semana em São Paulo. A previsão é de mínima de 7°C e máxima de 23°C de segunda-feira (7) até sexta-feira (11). O sol vai ganhar força durante as tardes, com temperaturas que devem ultrapassar os 20°C, mas o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê madrugadas geladas e amanheceres com névoa e nevoeiro, o que pode comprometer a visibilidade em aeroportos e rodovias. A mínima deve ser de 7°C na quarta-feira (9), e há chances de geada na quinta-feira (10). A Defesa Civil da capital paulista segue com alerta para o frio intenso desde 22 de junho. 10 tendas da prefeitura oferecem apoio às pessoas em situação de rua, com cobertores, refeições e hidratação.



