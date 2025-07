Vulcão entra em erupção e cancela voos na Indonésia

Pela segunda vez em menos de um mês, um vulcão entrou em erupção na Indonésia. A erupção foi classificada como "explosiva" pela agência de vulcanologia do país, com nuvens de cinzas expelidas a 18 quilômetros de altura no céu. A região do vulcão, que fica no centro-sul da Indonésia, está em alerta máximo. A erupção fez com que pelo menos 24 voos fossem cancelados na ilha de Bali, entre pousos e decolagens.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!