Marina Silva abandona comissão no Senado após discussão com parlamentares

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou a Comissão de Infraestrutura no Senado depois de um desentendimento com o senador Plínio Valério. Durante a discussão, o senador afirmou que a ministra não merecia respeito e recusou-se a pedir desculpas. Sentindo-se agredida, Marina Silva decidiu deixar a reunião. "Ou ele me pede desculpa ou eu vou me retirar", declarou a ministra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!