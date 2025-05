Medicamento entre os mais caros do mundo é aplicado pela 1ª vez pelo SUS em bebês com doença rara

Um dos medicamentos mais caros do mundo foi aplicado pela primeira vez hoje pelo SUS em bebês com doença rara. O Brasil agora passa a tratar a atrofia muscular espinhal tipo 1. O medicamento 'Zolgensma' é indicado para crianças de até seis meses. A dose pode chegar a R$ 7 milhões. A aplicação foi feita simultaneamente em duas bebês de seis meses: uma em Recife e outra em Brasília. A expectativa do Ministério da Saúde é atender 137 crianças em dois anos.



