Medidores registram quase 700 mil raios durante a última noite no Rio Grande do Sul

Uma tempestade de raios iluminou o céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta sexta-feira (22). Quase 700 mil raios foram registrados em todo o estado. Mais de 100 mil atingiram o solo. O interior do estado está em alerta para tornados e microexplosões, que são correntes de ar que se desprendem de uma nuvem e podem gerar chuvas fortes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!