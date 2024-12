Megaoperação contra o tráfico de drogas no Pará prende 35 suspeitos

Trinta e cinco suspeitos foram presos durante uma megaoperação contra o tráfico de drogas no Pará. Segundo a polícia, os presos teriam ligação com o tráfico e com as finanças do Comando Vermelho. As prisões foram feitas pela força integrada de combate ao crime organizado nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Amapá, Santa Catarina e Mato Grosso. Além de residências, nove mandados de prisão foram cumpridos em presídios no Pará. As investigações mostraram que além de atuar como tesoureiros da facção criminosa. Eles teriam relação com extorsões e homicídios.