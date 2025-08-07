Megaoperação policial no Nordeste mobiliza quase seis mil agentes

Uma megaoperação policial mobilizou quase seis mil agentes de segurança em oito estados do Nordeste. A justiça autorizou o cumprimento de 510 mandados de prisão e de busca e apreensão. O objetivo é combater o avanço de organizações criminosas que atuam na Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, principalmente nas fronteiras desses estados. Os alvos são suspeitos pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos e assaltos. Policiais militares, civis e bombeiros também participaram da operação.



