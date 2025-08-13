Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Meteoros iluminam o céu na Turquia

Os meteoros Perseidas ocorrem todos os anos quando a terra atravessa uma nuvem de poeira deixada por um antigo cometa

Boletim JR 24H|Do R7

Uma chuva de meteoros iluminou o céu da Turquia. O fenômeno atingiu seu pico com até 100 meteoros por hora. Imagens de longa exposição registraram em detalhes a exibição celeste. Segundo os astrônomos, os meteoros Perseidas, como são conhecidos, ocorrem todos os anos quando a terra atravessa uma nuvem de poeira deixada por um antigo cometa. Ainda segundos os especialistas, esse espetáculo da natureza deve continuar até o dia 24 de agosto.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • Chuva de meteoros
  • Cometa
  • Turquia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.