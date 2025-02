Mexicanos que pediram asilo aos Estados Unidos se revoltam com decretos assinados por Trump

Nos Estados Unidos, os decretos assinados por Donald Trump no primeiro dia de mandato começaram a repercutir. Entre as dezenas de ordens executivas assinadas pelo presidente, dez são voltadas à imigração. Trump quer implementar uma política de deportação em massa. Na Cidade do México, capital do país latino, pessoas furiosas queimaram um boneco do presidente americano em frente à embaixada dos Estados Unidos.