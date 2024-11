Militares que planejaram golpe são presos no Rio Janeiro; cidade também cedia cúpula do G20

Os militares suspeitos de planejar golpe de estado foram presos nesta terça (19), no Rio de Janeiro, onde se encerra a cúpula mundial do G20. O principal alvo foi o General de Brigada Mário Fernandes, atualmente na reserva, e ex-número dois da Secretária-geral da Presidência no governo Bolsonaro. Os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo também foram levadosa para a seda da superintendência da PF no Rio. Além deles, o agente federal Wladimir Matos Soares foi o único alvo da operação preso em Brasília.