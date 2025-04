Ministério da Saúde anuncia ações de combate à dengue

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai anunciar nesta terça-feira (8) novas ações para combater a dengue no Brasil. O objetivo é evitar casos graves e mortes, principalmente em locais com maior incidência. Em 2024, o Brasil registrou quase 900 mil casos e 536 mortes pela doença. Os estados mais afetados são São Paulo , Acre, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!