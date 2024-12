Ministério Público de Goiás descobre esquema que causou prejuízo milionário entre sertanejos

O Ministério Público de Goiás descobriu um esquema que causou prejuízo milionário entre os sertanejos, a maioria do estado. De acordo com a investigação, mais de 400 músicas, com cerca de 30 milhões de visualizações, podem ter sido fraudadas. Os suspeitos tinham acesso a gravações guias, que são amostras mais simplificadas das músicas, e usavam e-mails em nome de terceiros para publicar essas músicas nas plataformas digitais com nomes diferentes ou de artistas falsos. O prejuízo dos verdadeiros compositores pode passar dos R$ 6 milhões.