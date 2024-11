Ministério Público do RS realiza operação contra facção que atuava do presídio de Pelotas

O Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou uma operação contra uma facção criminosa que atuava a partir do interior do presídio de Pelotas. Os criminosos comandavam um esquema de tráfico de drogas, empréstimos com juros abusivos e lavagem de dinheiro. A operação foi realizada em 13 cidades nos três estados do sul do Brasil. Cerca de 700 agentes da polícia cumpriram mais de 170 mandados judiciais, incluindo 19 prisões. Segundo o Ministério Público, a organização movimentou cerca de R$ 32 milhões. Mais de 100 pessoas estão sendo investigadas, incluindo 27 detentos, além de 10 empresas.