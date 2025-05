Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, vai ao Senado falar sobre as fraudes no INSS

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, está sendo ouvido no Senado sobre as fraudes no INSS. Ele afirmou que, assim que as denúncias chegaram, ele e o então ministro da pasta, Carlos Lupi, determinaram a abertura de uma investigação. No entanto, segundo Wolney, o Ministério da Previdência não tinha conhecimento da dimensão das fraudes até que a operação da Polícia Federal veio à tona. De acordo com os agentes, sindicatos e associações teriam lesado mais de quatro milhões de aposentados e pensionistas nos últimos cinco anos.



