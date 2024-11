Ministro Gilmar Mendes anula condenações da operação Lava Jato contra José Dirceu

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou as condenações contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, na operação Lava Jato, conduzida pelo então juiz Sérgio Moro. Segundo a decisão, Mendes entendeu que o ex-juiz atuou na 1ª instância contra o ex-ministro para atingir Lula, com isso, também foram anuladas as decisões de instâncias superiores. Dirceu foi condenado a 23 anos de prisão por suposta atuação em esquemas na Petrobrás. Em nota, o ex-ministro disse que sempre confiou na justiça. Já Sergio Moro, atualmente como senador, reclamou que não há base convincente para a anulação.