Moraes autoriza o depoimento de 15 testemunhas de Bolsonaro em inquérito sobre golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o depoimento de 15 testemunhas indicadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado. Entre elas, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, parlamentares e ex-comandantes das Forças Armadas.



