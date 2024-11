Morre cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, após acidente doméstico

Morreu em São Paulo o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos. Ele foi socorrido após um acidente doméstico, mas não resistiu. A morte foi confirmada pela manhã, em um hospital da capital paulista. A assessoria do artista disse em nota que ele caiu no banheiro e bateu a cabeça, que ficou com um grande corte. A cuidadora dele atuou nos primeiros socorros, mas a ambulância demorou cerca de 40 minutos para chegar. Agnaldo Rayol tinha mais de 70 anos de carreira. Cantor lírico, ele também ficou famoso por canções populares.