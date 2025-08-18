Motorista atropela mulher em São Paulo e foge sem prestar socorro

Uma mulher morreu atropelada no início da manhã desta segunda-feira (18) na zona leste de São Paulo. Daniela Antunes, de 45 anos, estava a caminho do trabalho e foi atropelada ao atravessar a rua, a menos de 500 metros de casa. O motorista fugiu sem prestar socorro. Testemunhas disseram que o condutor estaria participando de um racha e dirigia em alta velocidade. A polícia ainda não identificou o motorista envolvido no acidente. Daniela deixou três filhas.



