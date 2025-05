Motorista de aplicativo morre após ter carro atingido por caminhonete na Lagoa da Pampulha, em MG

Um motorista de aplicativo morreu em um grave acidente na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A família da vítima quer saber se o jovem de 19 anos, que dirigia a caminhonete envolvida na batida, entrou na contramão. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista da caminhonete bateu no carro de aplicativo. O impacto foi tão violento que o veículo ficou destruído. Kessiler Braz de Oliveira, de 35 anos, morreu no local do acidente.



