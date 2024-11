Motorista e dono de caminhão são indiciados por morte de time de remo de Pelotas (RS)

O motorista e o dono do caminhão que provocou o acidente que matou o time de remo do Rio Grande do Sul foram indiciados pela polícia. Eles responderão por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, o motorista do caminhão, Nicollas Pinto, não teve habilidade técnica necessária para evitar o acidente. O dono do caminhão também foi considerado responsável porque, de acordo com o laudo da perícia, os freios do veículo estavam em condições precárias. No mês passado, a carreta tombou sobre a van que transportava o time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nove pessoas morreram.