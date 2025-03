MP e PF prendem suspeitos de integrarem quadrilha de roubo de cargas

O Ministério Público e a Polícia Federal prenderam, nesta segunda-feira (24), 16 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no roubo de cargas e de caminhões, em quatro estados. As investigações identificaram que a estrutura da organização contava com três núcleos especializados voltados ao roubo, ao desmanche e à receptação. Por meio de empresas de manutenção de veículos, recebiam e vendiam caminhões, peças e motores roubados. Somente a célula dedicada aos roubos foi responsável por, pelo menos, 50 ações criminosas. Até o momento, foram cumpridos 16 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão.



