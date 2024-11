Mulher e criança são baleadas durante abordagens policiais no Rio de Janeiro

Uma mulher e uma criança foram baleadas em pontos distintos do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (21). A primeira vítima, de 11 anos, jogava bola na rua com amigos. A família afirma que os PMs entraram atirando. O menino passou por cirurgia e segue internado em observação. Na zona norte da capital fluminense, Sara Regina Cardoso, de 28 anos, foi baleada no carro. Ela e o marido voltavam do hospital onde a filha está internada quando o veículo foi atingido por vários disparos. Nos dois casos, a Polícia Militar informou que o confronto começou após ataques de suspeitos que estavam próximos. As investigações estão em andamento.