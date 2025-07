Mulher é vítima de feminicídio em condomínio na zona sul de São Paulo

Uma mulher foi vítima de feminicídio em um condomínio na zona sul de São Paulo. O principal suspeito é o companheiro dela, que acabou preso. A mulher foi encontrada morta na escada de emergência do prédio onde morava, na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Os moradores do condomínio acionaram os bombeiros, após perceberem o que acreditavam ser um incêndio em um dos apartamentos. Ao deixar o prédio pelas escadas de emergência, os moradores encontraram a mulher já sem vida e com marcas de agressões. A polícia ainda tenta entender o que aconteceu. O hidrante de um dos andares foi acionado, o que provocou uma enxurrada. O principal suspeito de ter cometido o crime era companheiro da vítima. Ele fugiu do local com o filho pequeno logo após o ataque, mas foi localizado pela polícia na casa do pai dele, onde acabou preso.



