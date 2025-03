Mulher morre após realizar cirurgia plástica em Goiás

A polícia investiga a morte de uma mulher após realizar uma cirurgia plástica em Goiânia (GO). Cristina Rocha da Silva morreu em casa, três dias depois de passar por um procedimento em um hospital particular. Segundo a família, depois de receber alta, as dores pioraram e o médico foi avisado. Ele teria prescrito analgésicos e orientou a retirada da cinta de compressão. O SAMU foi chamado, mas quando o socorro chegou, a mulher já não tinha mais sinais vitais. O médico que realizou a cirurgia já responde por pelo menos onze processos na Justiça, por acusações de erro médico e morte de outro paciente em 2023. O corpo de Cristina está no IML de Goiânia, onde passa por exame de perícia para identificar a causa da morte.



