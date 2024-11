Mulher morre após ser arrastada por enxurrada em Goiânia (GO)

Uma mulher morreu depois de ser arrastada por uma enxurrada, em Goiânia (GO). Ela chegou a ser resgatada com vida, mas morreu no hospital. A vítima tinha 41 anos, o marido tentou salvá-la, mas infelizmente não conseguiu. As imagens mostram o momento em que o homem, desesperado, tenta salvar a mulher com a ajuda de um caminhoneiro. O vídeo foi gravado por testemunhas e segundo os bombeiros, o casal passava de moto pela região, quando foi surpreendido pela enxurrada do temporal que caía em Goiânia. O homem disse que conseguiu se salvar segurando em um arame, já a mulher ficou presa em uma cerca.