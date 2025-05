Nove pessoas são presas em operação contra quadrilha que ameaçava comerciantes do Camelódromo no RJ

Nove pessoas foram presas durante uma operação contra uma organização criminosa que extorquia comerciantes no maior mercado popular do Rio de Janeiro. Entre os detidos estão um policial civil aposentado e um policial penal. De acordo com as investigações, o grupo cobrava taxas ilegais sob o pretexto de oferecer segurança e arcar com custos de energia elétrica. Os comerciantes que se recusavam a pagar podiam ter a luz cortada e, em alguns casos, até ser expulsos do local.



