Novo mandato de Donald Trump é tema de encontro na Suíça sobre economia e investimentos na Suíça

O novo mandato do presidente americano Donald Trump foi um dos temas de um encontro na Suíça que discutiu a economia e os cenários para atrair investimentos para o Brasil. A cerca de duas horas do Fórum Mundial de Davos, nos Alpes Suíços, políticos, empresários brasileiros e juristas se reuniram na capital Zurique. O evento debateu economia, democracia, sustentabilidade com objetivo de ampliar negócios e atrair investidores para o Brasil.